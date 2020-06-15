Aslanapa'nın Ortaca köyündeki karantina sona erdi
Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
15.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:10
Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla köyde 17 Mayıs'ta 14 günlük karantina başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, süresi 14 gün uzatılan uygulamanın sona erdiği duyuruldu.
Kaynak: AA