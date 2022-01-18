Aslanapa Muhtarlar Derneği kuruldu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, yeni kurulan Aslanapa Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Yeşil ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyarette Başkan Yeşil, Vali Çelik'e derneğin faaliyet alanları ve hedefleriyle alakalı bilgiler sundu.

Yeşil, "Muhtarlık görevinin vermiş olduğu sorumlukla bu kutlu hizmet yolunda, tüm muhtarlarımızın sorunlarına ve insanlarımızın refah ve mutluluğunu sağlama adına gece gündüz demeden çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Derneğimizin ve bu birlikteliğimizin hayırlar vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Yeni kurulan derneğin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çelik, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE-) - KÜTAHYA

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