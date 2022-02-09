Aslanapa Kaymakamlığı'ndan "Biz Bir Aileyiz" projesi - Haberler
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Aslanapa Kaymakamlığı'ndan "Biz Bir Aileyiz" projesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aslanapa Kaymakamlığı'ndan

Aslanapa Kaymakamlığı'nca gerçekleştirilen "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında öksüz, yetim çocukların evlerinde ziyaret edilerek istek ve taleplerinin karşılandığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamlığı'nca gerçekleştirilen "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında öksüz, yetim çocukların evlerinde ziyaret edilerek istek ve taleplerinin karşılandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada," Kaymakamlığımız tarafından "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında devletimizin şefkatli ellerinin çocuklarımızın üstünde olduğunu göstermek ve hissettirmek amacıyla öksüz, yetim çocuklarımız hanelerinde ziyaret edilerek istek ve talepleri karşılanıyor. Ülkemizde kimse kimsesiz değildir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Aslanapa, Yerel, Haber

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