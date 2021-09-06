Aslanapa ilçesinden yangın ve sel afet bölgelerine yardım
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Aslanapa ilçesinden yangın ve sel afet bölgelerine yardım

Aslanapa ilçesinden yangın ve sel afet bölgelerine yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde başlatılan yangın ve sel afet bölgeleri için düzenlenen yardım kampanyasında, 81 bin 715 TL toplandığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde başlatılan yangın ve sel afet bölgeleri için düzenlenen yardım kampanyasında, 81 bin 715 TL toplandığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından başlatılan yangın ve sel afeti yardım kampanyasında toplanan nakdi yardımlar 81 bin 715 TL olmuştur. İlçe halkımıza yardım kampanyasına gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum. Yardımlar, İçişleri Bakanlığı Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hesabına yatırılmıştır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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