Aslanapa'dan yangın bölgesindeki kadınlara şalvar
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Aslanapa'dan yangın bölgesindeki kadınlara şalvar

Aslanapa'dan yangın bölgesindeki kadınlara şalvar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, yangın bölgesinde yaşayan kadınlara ulaştırılması için Antalya Gündoğmuş ilçesine 200 adet şalvar gönderildiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, yangın bölgesinde yaşayan kadınlara ulaştırılması için Antalya Gündoğmuş ilçesine 200 adet şalvar gönderildiği bildirildi.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kumaşlarımız ilçe halkımız ve esnaflarımız tarafından bize hibe olarak verildi. Gece gündüz çalışan kadın kursiyerlerimiz 1 hafta gibi kısa bir sürede 200 adet şalvar dikip Antalya Gündoğmuş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderdiler. Oradan da ihtiyaç sahibi aileler tespit edilip hemen dağıtılacak. Tamamen gönüllülük esasına dayalı yapılan bu çalışma da ilçe halkımız tek yürek oldu. Kadın kursiyerlerimizin tamamını gönülden ve kumaş bağışında bulunan tüm vatandaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Allah ülkemize bir daha böyle felaketler göstermesin" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'dan yangın bölgesindeki kadınlara şalvar
Aslanapa'dan yangın bölgesindeki kadınlara şalvar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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