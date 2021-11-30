Aslanapa'daki tarihi cami onarılarak yeniden hizmete girdi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde hasar görmesi nedeniyle 44 yıl önce ibadete kapatılan tarihi cami, restore edilerek okuma salonu olarak hizmet vermeye başladı.

Yalnızsaray Mahallesi'ndeki 1840 yılında inşa edilen ve ağır hasarlar nedeniyle 1976 yılında ibadete kapatılan tarihi cami, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yaklaşık iki yıl süren çalışmayla tamir edildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, tarihi caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlı döneminden kalma caminin yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde 44 yıl sonra yeniden hizmet vermeye başladığını söyledi.

Atalardan kalan mirasa sahip çıkıldığını belirten Pelvan, "Atalarımızdan günümüze kadar ulaşan mirasa sahip çıkmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak bizim için çok önemli bir görev. Bu cami restore edilerek ata mirasına sahip çıkılmış oldu. Köyde bir cami daha olması nedeniyle bu bina İlçe Müftülüğümüze bağlı okuma salonu olarak değerlendirilecek. Aynı zamanda ihtiyaç olduğunda ibadethane olarak da kullanılabilecek." dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da tarihi caminin yeniden hizmet vermeye başlamasının Osmanlı döneminden kalma eserlere sahip çıkma adına mutluluk verici bir durum olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tarihi cami okuma salonu olarak hizmete açıldı.