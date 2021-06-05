Aslanapa'da yeni çeşit buğdayların gelişim kontrolleri yapılıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bu yıl ekimi yapılan tuğra ve şehzade çeşit buğdayların gelişim kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bu yıl ekimi yapılan tuğra ve şehzade çeşit buğdayların gelişim kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı, Nuhören köyümüzde Abdullah Öztürk'ün tarlasında ekilişini yapmış olduğumuz Tuğra çeşit buğdayda, Muammer Özkul'un tarlasında ekilişini yapmış olduğumuz Şehzade çeşit buğday ve Ayrancı çeşit arpada fenolojik gözlemler, teknik personellerimiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca kuraklık takip çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı