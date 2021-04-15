Aslanapa'da yemin töreni
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Aslanapa'da yemin töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Aslanapa'da yemin töreni

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan 2001-1/3 tertip erler yemin ederek, usta asker oldu.

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Kütahya'nın Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan 2001-1/3 tertip erler yemin ederek, usta asker oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan yemin törenine asker aileleri katılmadı. Yapılan konuşmaların ardından Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez'in acemi askerlere yemin ettirmesi ile tören sona erdi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da yemin töreni
Aslanapa'da yemin töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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