Aslanapa'da yemin töreni
Haberler » Yaşam » Aslanapa'da yemin töreni - Haberler

Aslanapa'da yemin töreni

Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 1999-4 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

11.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 08:54
Aslanapa'da yemin töreni

İl Alay Komutanlığı, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 1999-4 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, daire amirleri, asker aileleri ile vatandaşlar katıldı.


Yapılan konuşmaların ardından askerler yemin ettiler.


Yemin töreninde yurdun dört bir yanından Aslanapa ilçesine gelen asker aileleri duygusal anlar yaşadılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler