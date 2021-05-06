Aslanapa'da vefa sosyal destek ekipleri vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor
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Aslanapa'da vefa sosyal destek ekipleri vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor

Aslanapa'da vefa sosyal destek ekipleri vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı köylerde tam kapanma döneminde vefa sosyal destek ekipleri sürekli olarak vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı köylerde tam kapanma döneminde vefa sosyal destek ekipleri sürekli olarak vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Tam kapanma süreci dolayısıyla köylerinde olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekipleri tarafından aralıksız olarak karşılanıyor. Yaşlı vatandaşlarımızın maaşları ve ilaç ihtiyaçları talepleri doğrultusunda yerine getiriliyor. Ayrıca alışveriş ihtiyaçları da karşılanıyor. Devletimiz, aziz milletimizin emrinde. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi devletimizin şefkat eli, vefa sosyal destek gruplarımız vasıtası ile ilçemizde de vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da vefa sosyal destek ekipleri vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor
Aslanapa'da vefa sosyal destek ekipleri vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor
Aslanapa'da vefa sosyal destek ekipleri vatandaşların ihtiyaçları için çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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