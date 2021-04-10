Aslanapa'da üreticilere yonca tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bin 800 dekar alana ekilmek için üreticilere yonca tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bin 800 dekar alana ekilmek için üreticilere yonca tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde İl Özel İdaresi kaynaklı "Yem Bitkileri Ekilişini Artırma" projesi kapsamında bin 800 dekar alana ekilmek üzere üreticilerimize yonca tohumu dağıtılmıştır. Programımıza İlçe Kaymakamımız Özgür Pelvan, Belediye Başkanımız Gökhan Gürel, ilçe protokolü, muhtarlarımız ve çiftçilerimiz katılım sağlamıştır. İlçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı