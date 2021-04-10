Aslanapa'da üreticilere yonca tohumu dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslanapa'da üreticilere yonca tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Aslanapa'da üreticilere yonca tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bin 800 dekar alana ekilmek için üreticilere yonca tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bin 800 dekar alana ekilmek için üreticilere yonca tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde İl Özel İdaresi kaynaklı "Yem Bitkileri Ekilişini Artırma" projesi kapsamında bin 800 dekar alana ekilmek üzere üreticilerimize yonca tohumu dağıtılmıştır. Programımıza İlçe Kaymakamımız Özgür Pelvan, Belediye Başkanımız Gökhan Gürel, ilçe protokolü, muhtarlarımız ve çiftçilerimiz katılım sağlamıştır. İlçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da üreticilere yonca tohumu dağıtıldı
Aslanapa'da üreticilere yonca tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Mario Draghi Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Deniz Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aslanapa'da üreticilere yonca tohumu dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:57:05. #1.16#
title