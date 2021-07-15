Aslanapa'da tüm camilere temizlik malzemesi dağıtıldı
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Aslanapa'da tüm camilere temizlik malzemesi dağıtıldı

Aslanapa'da tüm camilere temizlik malzemesi dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kaymakamlık tarafından merkez ve köylerde bulunan tüm camilere temizlik malzemesi seti dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kaymakamlık tarafından merkez ve köylerde bulunan tüm camilere temizlik malzemesi seti dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla camilerin temizliği için temizlik malzemelerinden oluşan paketlerinin dağıtımı Kaymakmlık görevlileri tarafından yapıldı. Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, "İlçemiz merkezinde ve köylerimizdeki tüm camilerimize bayram öncesi temizlik malzemelerini gönderdik. Bayram öncesi daha detaylı temizlik yapılması için hemen çalışmalar başladı. Bundan böyle belirli aralıklarla temizlik malzemesi göndermeye ve camilerimizin temizliğine önem verilmesine dikkat edeceğiz. Camilerimizin temizliği için çalışan tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da tüm camilere temizlik malzemesi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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