Aslanapa'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslanapa'da trafik kazası: 1 yaralı

Aslanapa'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aslanapa ilçesi Kütahya yolu çıkışında kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametine giden Şahin Seyhan yönetimindeki 34 ET 2151 plakalı otomobil ile Ramazan Akkuş idaresindeki 43 LR 196 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Deniz Eskier yaralandı. Yaralı Eskier, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da trafik kazası: 1 yaralı
Aslanapa'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Sevda Erginci Prens William
Spor Muslera Can Bartu Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aslanapa'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 06:13:24. #1.14#

title