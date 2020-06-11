Aslanapa'da şimşekler geceyi aydınlattı Aslanapa'da akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış ile beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Aslanapa'da akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış ile beraberinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerine doğru şiddeti artan yağış sağanağa dönüşünce şimşekler geceyi aydınlattı. Çakan şimşekler Aslanapa'da eşsiz manzaralar oluşturdu. Şiddetli yağış ve şimşek görüntüleri ise kameralara yansıdı. Vatandaşlar yağmur sonrasıda şimşek çakmasının devam etmesini bol bol fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA