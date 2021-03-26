Aslanapa'da "Şap" aşısı ve buzağı küpeleme çalışmaları
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Aslanapa'da "Şap" aşısı ve buzağı küpeleme çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Aslanapa'da 'Şap' aşısı ve buzağı küpeleme çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama ve küpeleme kampanyasının devam ettiği bildirildi.

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama ve küpeleme kampanyasının devam ettiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner Hekimlerimiz tarafından, büyükbaş hayvanlarda Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalarımıza ilçe merkezi ve köylerimizde aralıksız devam ediyoruz. Aynı zamanda buzağı küpeleme çalışmalarımızda devam ediyor. Aşılama çalışmalarımız bir ay içerisinde tamamlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da 'Şap' aşısı ve buzağı küpeleme çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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