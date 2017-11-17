Aslanapa'da Öğretmenler Günü Etkinlikleri

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.



İlçedeki resmi kurum ve okulların katıldığı turnuvaların, çeyrek final ve yarı final mücadelesi ile devam edip, 23 Kasım'da final maçıyla sona ereceği açıklandı.



Aslanapa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turhan Yavuz, "24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlerimizi bir araya getirmek, aralarındaki dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirmek, mesleki dayanışmalarını artırmak amacıyla okul ve kurumlarımız arasında Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası düzenledik. Karşılaşmalarda kazanmak veya kaybetmekten ziyade ortaya çıkan birlik ve beraberlik tablosunun, güçlenen mesleki aidiyet duygusu çok önemlidir. Turnuvalar esnasında öğretmenlerimiz ve ilçe protokolümüz hem spor yapma hem de birlikte hoşça vakit geçirme imkanı buluyorlar. Dereceye giren okul ve kurumlarımıza 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programında plaket ve madalya verilecektir" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA