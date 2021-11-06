Aslanapa'da Mera Islah projesi kapsamında gübreleme çalışması - Haberler Ekonomi
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Aslanapa'da Mera Islah projesi kapsamında gübreleme çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aslanapa'da Mera Islah projesi kapsamında gübreleme çalışması

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Mera Islah projesi kapsamında yaklaşık 20 bin dekar alana 16 ton gübreleme yapıldığı bildirildiKütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce Mera ıslah projesi kapsamında Aslanapa ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi, Haydarlar...

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Mera Islah projesi kapsamında yaklaşık 20 bin dekar alana 16 ton gübreleme yapıldığı bildirildi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce Mera ıslah projesi kapsamında Aslanapa ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi, Haydarlar Köyü ve Bezirgan köyünde yaklaşık 20 bin dekar alana 16 ton sonbahar (DAP) gübrelemesi yapıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da Mera Islah projesi kapsamında gübreleme çalışması

Aslanapa'da Mera Islah projesi kapsamında gübreleme çalışması

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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