Aslanapa'da marketlerde ürün fiyat kontrolü
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Aslanapa'da marketlerde ürün fiyat kontrolü

Aslanapa'da marketlerde ürün fiyat kontrolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde marketlerde satışı yapılan 115 çeşit ürünün tarım ürünleri fiyat izleme sistemine girişi için marka ve fiyat takibinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde marketlerde satışı yapılan 115 çeşit ürünün tarım ürünleri fiyat izleme sistemine girişi için marka ve fiyat takibinin yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Teknik personelimiz tarafından marketlerdeki belirlenmiş 115 ürünün Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine girişi için marka ve fiyat takibi yapıldı. Buradaki amaç; Bakanlık tarafından market, hal, aracı ve pazar izlemeleri toplanan veriler ile istatistiki değerlendirmeler ve raporlamaların yapılması, tarım ürünlerinin fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar takibinin yapılması ve bu doğrultuda oluşturulacak politikalara destek vermektir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da marketlerde ürün fiyat kontrolü
Aslanapa'da marketlerde ürün fiyat kontrolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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