Aslanapa'da marketlerde fiyat kontrolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslanapa'da marketlerde fiyat kontrolü

Aslanapa'da marketlerde fiyat kontrolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından marketlerde fiyat kontrolü yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından marketlerde fiyat kontrolü yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizdeki marketlerde bakanlığımız bünyesinde bulunan Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) giriş için kontroller yapıldı. Bu kapsamda bakliyat, işlenmiş ürün, hayvansal ürünler, meyve ve sebzelerin belirlenmiş 97 tane ürünün fiyat ve marka takibi yapılıp sisteme girişi yapıldı. Çalışmalarımız belli aralıklarla devam edecek ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da marketlerde fiyat kontrolü
Aslanapa'da marketlerde fiyat kontrolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Oğuzhan Koç İlker Kaleli
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aslanapa'da marketlerde fiyat kontrolü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 11:54:05. #1.14#

title