Aslanapa'da marketlerde fiyat denetimi
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Aslanapa'da marketlerde fiyat denetimi

20.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:50
Aslanapa'da marketlerde fiyat denetimi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde market ve üreticilerde fiyat takibi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde market ve üreticilerde fiyat takibi yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında, ilçemizde günlük fiyat takibi yapılmaktadır. Market ve üreticilere rutin ziyaret yapılarak, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında fiyatların üreticiden tüketiciye kadar takibi yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın daha ekonomik alım yapabilmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da marketlerde fiyat denetimi
Aslanapa'da marketlerde fiyat denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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