Aslanapa'da kuraklık tehlikesi iddiası
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Aslanapa'da kuraklık tehlikesi iddiası

Aslanapa'da kuraklık tehlikesi iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın önemli hububat üretim merkezlerinden olan Aslanapa ilçesinde, yağmur yağışı olmaması nedeniyle ekili alanlarda kuraklığa bağlı sorunlar yaşandığı bildirildi.

Kütahya'nın önemli hububat üretim merkezlerinden olan Aslanapa ilçesinde, yağmur yağışı olmaması nedeniyle ekili alanlarda kuraklığa bağlı sorunlar yaşandığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yapılan fenolojik gözlemlerde, ilçemizdeki hububat ekili alanlarda kuraklığa dayalı stres durumları gözlemlenmiştir. Sulu tarım yapan üreticilerimizin sulama konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Eğer sulu tarım yapıyorsanız sulamanıza dikkat etmelisiniz. Gübreleme ve ilaçlama işlemini sulama durumunuza göre yapmalısınız. Kuru tarım yapıyorsanız yağmurun yağmasından başka yapacak bir şey yok. Bu yıl yağmurun yağmaması hububat ekili alanlarda sorun yaratmaya başladı. Temennimiz kısa sürede yağmurun yağmasıdır. Kuru tarımda ilaçlama ve gübreleme zamanlarınızı yağışlara göre ayarlamalısınız" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da kuraklık tehlikesi iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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