Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
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Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması

Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Esenköy Camii'nde, Esenköy Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Esenköy Camii'nde, Esenköy Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan'ın katılımıyla düzenlenen programda 5 hafız öğrenci yarıştı.

Esenköy Camii'nde gerçekleştirilen programa, hafız öğrencilerin velileri, Aslanapa İlçe Müftüsü Yahya Özen, Aslanapa İlçe Vaizi Üsame Karayel, AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak ve İlçede görev yapan İmam Hatipler katıldı. Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okudu.

Yarışmada jüri üyesi İmam Hatipler hafız öğrencilere takdir etmiş oldukları puanlar eşit verilmiş olup hepsi birinci ilan edildi. Çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Aslanapa İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, hafız öğrencilerin hepsine birer akıllı saat hediye etti. - KÜTAHYA

Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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