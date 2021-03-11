Aslanapa'da koyun ve keçi çiçeği hastalığı ile mücadele

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde koyun ve keçi çiçeği hastalığına karşı aşı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz Esenköy'de çıkan Koyun ve Keçi çiçeği hastalığına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor. Koruma ve gözetim bölgelerinde aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Bulaş riskine karşı aşı çalışmaları kısa sürede bitirilecektir. Koruma ve gözetim bölgesi ilan edilen yerlerde hayvan alım satımı yasağı devam etmektedir. Kurallara uyamayan üreticilerimiz için cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı