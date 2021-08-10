Aslanapa'da köy yolları yapım çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "İl Genel Meclis üyemizle birlikte Aslanapa merkez ile Esenköy arası devam eden grup yolu bozuk satıh yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar hakkında gerekli bilgileri aldık. Devletimiz köy yollarında aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Esenköy grup yolunun en kısa sürede bitirilerek hizmete girmesi için aralıksız çalışma yapılıyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı