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Aslanapa'da KKYDP projeleri kontrol edildi

Aslanapa'da KKYDP projeleri kontrol edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında desteklenen Aslanapa ilçesindeki işletmelerinin dönem kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

ASLANAPA, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında desteklenen Aslanapa ilçesindeki işletmelerinin dönem kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce (KKYDP) kapsamında önceki etaplarda Bakanlıkça desteklenen Aslanapa ilçesindeki, bitkisel ürün işleme ve depolama, bitkisel ürün işleme ve paketleme ile çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi

yönünde faaliyet gösteren işletmelerin dönem kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da KKYDP projeleri kontrol edildi

Aslanapa'da KKYDP projeleri kontrol edildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Aslanapa, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haber

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