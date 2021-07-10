Aslanapa'da kadınlar kendileri üretip satış yapacak

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde valilik öncülüğünde, Aslanapa Kaymakamlığı tarafından projelendirilen "Kadın Kültür Evi" ile "Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi" hizmete girdi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde valilik öncülüğünde, Aslanapa Kaymakamlığı tarafından projelendirilen "Kadın Kültür Evi" ile "Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi" hizmete girdi.

Aslanapa'da üreten kadınlarının, hem ekonomiye hem de ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacağını belirten Vali Ali Çelik, "Kadın Kültür Evimiz, Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifimiz ilçemize hayırlı olsun. Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı