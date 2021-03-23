Aslanapa'da jandarma traktör sürücülerini bilgilendirdi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Traktörlerden kaynaklı kazaların önlenmesi için jandarma trafik timlerinin koordinesinde, bizzat traktör sahiplerine bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca sürücülere koruma çerçevesi, flaşörlü sarı ışık, römork arkasına monte edilmesi gereken yansıtıcılı reflektör gibi fiziki önlemlerin önemi ile karayolunda ve arazide güvenli traktör kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Tüm sürücülerimize bilgilendirici broşür dağıtılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı