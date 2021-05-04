Aslanapa'da ilçe merkezi ve 31 köyde denetim
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Aslanapa'da ilçe merkezi ve 31 köyde denetim

Aslanapa'da ilçe merkezi ve 31 köyde denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ilçe merkezi ve tüm köylerde, tam kapanma kapsamında aralıksız olarak denetim yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ilçe merkezi ve tüm köylerde, tam kapanma kapsamında aralıksız olarak denetim yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "İlçemizde tam kapanma döneminde, daire amirlerimiz ve kamu görevlilerimizle ilçe merkezimiz ve 31 köyümüzde aralıksız denetimlere devam ediyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, uyarıyor. Kurallar hepimizin sağlığı için. Unutmayın, birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah tam kapanma döneminde tüm vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyarak, salgının kısa sürede tamamen bitmesini sağlayacağız" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da ilçe merkezi ve 31 köyde denetim
Aslanapa'da ilçe merkezi ve 31 köyde denetim
Aslanapa'da ilçe merkezi ve 31 köyde denetim
Aslanapa'da ilçe merkezi ve 31 köyde denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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