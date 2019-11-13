Aslanapa'da grup yolu çalışmaları

13.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:51

Aslanapa Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kütahya İl Özel İdaresi programı kapsamında, İlçe Merkezi-Bezirgan-Ören ve Tokul köyleri grup yolunun Bezirgan-Çamırdık yol ayrımı arası sıcak asfalt atma çalışmalarının tamamlanarak yolun hizmete açıldığı bildirildi.



AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, "İlçe ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız Aslanapa, Tokul arası gurup yolumuzun Çamırdık köyü bölümüne kadar olan BSK (Sıcak Asfalt) çalışmamız bitirildi. Yolumuz bugün itibarı ile hizmet vermeye başladı. Kalan bölüm ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte ve en kısa sürede bitirilmesi hedeflenmekte. Grup yolumuzun ilk etabının açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tüm köylü vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA