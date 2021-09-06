Aslanapa'da gözleme hayrı ve yağmur duası
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Aslanapa'da gözleme hayrı ve yağmur duası

Aslanapa'da gözleme hayrı ve yağmur duası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yağmur yağması ve bereketli bir yıl geçirilmesi için kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yağmur yağması ve bereketli bir yıl geçirilmesi için kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.

Günler öncesinde kendi aralarında organize olan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan sabah erken saatlerden itibaren Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan saçlarda gün boyu pişirilen yağlı gözlemeler ilçe halkına dağıtıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Gültekin, yaptığı açıklamada, 'Mahallemizde kadınlarımız her yıl geleneksel olarak yaptıkları gözleme hayrını ve yağmur duasını bu yıl da gerçekleştirdiler. Yıllardan beri bu güzel geleneği kadınlarımız devam ettirmektedir. Emeği geçen tüm kadınlarımızdan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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