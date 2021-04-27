Aslanapa'da "Gençlik kampı alanı" yapım çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslanapa'da "Gençlik kampı alanı" yapım çalışmaları

Aslanapa'da 'Gençlik kampı alanı' yapım çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Kureyşler barajı yanında, "Gençlik kampı alanı" yapım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Kureyşler barajı yanında, "Gençlik kampı alanı" yapım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Aslanapa Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Kureyşler barajı ve Ketenova yaylasında ilçe kaymakamımız ile incelemelerde bulunduk. Yapılması planlanan "Gençlik kampı alanı" ve ilçe merkezimize genç ofisi konularını istişare ettik. Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin ile birlikte Kaymakamımız Özgür Pelvan'a sunum yapıldı. Kısa sürede ilgili girişimler yapılarak Aslanapa ilçemize kalıcı bir hizmet daha bırakmak için çalışmaların başlamasına karar verildi" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da 'Gençlik kampı alanı' yapım çalışmaları
Aslanapa'da 'Gençlik kampı alanı' yapım çalışmaları
Aslanapa'da 'Gençlik kampı alanı' yapım çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Yılmaz Vural Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aslanapa'da "Gençlik kampı alanı" yapım çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:34:59. #1.14#

title