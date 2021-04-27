Aslanapa'da "Gençlik kampı alanı" yapım çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Kureyşler barajı yanında, "Gençlik kampı alanı" yapım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Kureyşler barajı yanında, "Gençlik kampı alanı" yapım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Aslanapa Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Kureyşler barajı ve Ketenova yaylasında ilçe kaymakamımız ile incelemelerde bulunduk. Yapılması planlanan "Gençlik kampı alanı" ve ilçe merkezimize genç ofisi konularını istişare ettik. Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin ile birlikte Kaymakamımız Özgür Pelvan'a sunum yapıldı. Kısa sürede ilgili girişimler yapılarak Aslanapa ilçemize kalıcı bir hizmet daha bırakmak için çalışmaların başlamasına karar verildi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı