Aslanapa'da "Emniyet kemerin ses getirsin" uygulaması

19.08.2019 10:22

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer'in de katıldığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından Kütahya-Gediz Karayolu Göynükören mevkiinde "Emniyet kemerin ses getirsin" yol trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Kütahya-Gediz Karayolu Göynükören mevkiinde yol emniyet kontrolü yapan polis ve Jandarma ekiplerini denetleyen Kaymakam Gülyer, uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Gülyer, sürücülerle sohbet ederek, emniyet kemerinin önemini anlattı ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamada sürücülere çikolata ikram edildi. Kaymakam Gülyer, Polis ve Jandarma ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA