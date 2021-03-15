Aslanapa'da ekili alanlar kontrol edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aslanapa'da ekili alanlar kontrol edildi

15.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:18
Aslanapa'da ekili alanlar kontrol edildi

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, buğday ekili alanlarda buğday zararlısı kurt kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, buğday ekili alanlarda buğday zararlısı kurt kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Tarım Müdürlüğümüzde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından tarım alanlarında hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmek ve erken müdahale etmek amacıyla buğday ve arpa ekili olan tarım alanlarında arazi kontrolü yapılmıştır. Zararlı böcek kontrolleri titizlikle devam edecektir. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da ekili alanlar kontrol edildi
Aslanapa'da ekili alanlar kontrol edildi
Aslanapa'da ekili alanlar kontrol edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Deniz Çakır Pelin Öztekin
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aslanapa'da ekili alanlar kontrol edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:19:47. #1.14#
title