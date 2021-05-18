Aslanapa'da ekili alalarda fonolojik gözlem çalışmaları
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Aslanapa'da ekili alalarda fonolojik gözlem çalışmaları

Aslanapa'da ekili alalarda fonolojik gözlem çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem ve süne surveyi çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem ve süne surveyi çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem ve süne surveyi çalışmaları, İlçe Müdürümüzün de katılmasıyla teknik personelimiz tarafından yapılmıştır. Ayrıca yağışların az olmasının ekinlere olan etkileri müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Yağışların artması ve hububat eken çiftçilerimizin yüzünün gülmesi en büyük temennimizdir. Kontrollerimiz aralıksız olarak devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Aslanapa'da ekili alalarda fonolojik gözlem çalışmaları
Aslanapa'da ekili alalarda fonolojik gözlem çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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