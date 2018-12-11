Aslanapa'da Çevre Düzenleme Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçe belediyesi yol genişletme, kaldırım düzenleme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Hürriyet Mahallesi Altıntaş Caddesi (jandarma bölgesi) kaldırım ve alt yapı çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Asaf Akar, "Belediye Fen İşleri ekiplerimiz tarafından Hürriyet Mahallesi Altıntaş Caddesi (jandarma bölgesi) civarında başlatılan yol genişletme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca kaldırım düzenleme çalışmalarımız engelli vatandaşlarımız da düşünülerek yapılmaktadır. Kış şartları ağırlaşmadan çalışmaları bitirmek hedefimiz. Yapılan çalışmalarla dar ve bozuk yollarımız daha estetik bir görünüme kavuşmuş olacak." dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA