Aslanapa'da alternatif ürün ekimi çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde üren yelpazesini genişletmek için patlamalık mısır ekimi çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde üren yelpazesini genişletmek için patlamalık mısır ekimi çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ürün yelpazemizi genişletmek amacıyla ilçemizde ilk defa patlamalık mısır ekimi yapıldı. Adaköy çiftçilerimizden Zekeriya Doğan'a ait 5 dekarlık arazide yapmış olduğumuz denememizden alınacak ürünler için sözleşme imzalanmıştır. Elde edilecek ürün miktarına ve gelire göre önümüzdeki yıl daha fazla arazide ekim yapılması planlanıyor. Amacımız bölgemizde çiftçilerimizin daha fazla ürün çeşidiyle ilgilenmesi ve ekonomik açıdan kazanç elde etmeleridir. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı