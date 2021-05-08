Aslanapa'da 81 ile silajlık mısır satışları yapılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslanapa'da 81 ile silajlık mısır satışları yapılmaya başlandı

Aslanapa'da 81 ile silajlık mısır satışları yapılmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açılan mısır silajı fabrikasından Türkiye'nin 81 iline satış yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açılan mısır silajı fabrikasından Türkiye'nin 81 iline satış yapıldığı bildirildi.

Girişimci İş Adamı Ali Okumuş tarafından ilçede faaliyet gösteren fabrikada üretilen mısır silajının, kaliteli mısırlardan üretildiği ve gün geçtikte talebin arttığı açıklandı. Tonu 410 TL'den başlayan fiyatlarla satış yaptıklarını belirten Ali Okumuş, "Aslanapa ilçesinde, mısır silajı satışları ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Son hafta Burdur, Balıkesir, Afyon, İzmir ve daha bir çok ilimize ürettiğimiz ürünü gelen siparişler üzerine gönderdik. Birinci mahsul Aslanapa mısır silajı ihtiyaçlarınız için sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu yıl daha geniş kapsamlı üretim yapıp taleplere yetişmeye çalışacağız. Hem daha fazla vatandaşımıza istihdam sağlamayı hedefliyoruz hem de Aslanapa ve civar ilçelerimizde mısır üretiminin artmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Aslanapa'da 81 ile silajlık mısır satışları yapılmaya başlandı
Aslanapa'da 81 ile silajlık mısır satışları yapılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hakan Sabancı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aslanapa'da 81 ile silajlık mısır satışları yapılmaya başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 11:31:10. #1.14#

title