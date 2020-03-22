Aslanapa'da 65 yaş vatandaşlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" göreve başladı Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğu bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğu bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilçemizde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. Bu süreçte Kaymakamlığımız yönetiminde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile kıymetli büyüklerimizi yalnız bırakmıyor. Bilgilendirme yaparak ihtiyaçlarını sorup gerekli hizmetler veriliyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA