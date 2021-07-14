Aslanapa'da 4 köyde mermer ocağı
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Aslanapa'da 4 köyde mermer ocağı

Aslanapa'da 4 köyde mermer ocağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 4 köyde işletilen mermer ocaklarında, 70 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 4 köyde işletilen mermer ocaklarında, 70 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Haydarlar, Göynükören, Çamırdık ve Aslıhanlar köyümüzde bulunan maden ocaklarını ziyaret ettik. 4 köyümüzde toplam 70 kişi istihdam ediliyor. Aslanapa mermerinin ileride marka olması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Bölgemizde mermer yatakları mevcut. Bunların değerlendirilmesi için özel sektörün yatırımları devam ediyor. Tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da 4 köyde mermer ocağı
Aslanapa'da 4 köyde mermer ocağı
Aslanapa'da 4 köyde mermer ocağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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