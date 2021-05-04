Aslanapa'da 3 köye kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 köy muhtarına çiftçilere dağıtılmak üzere kuru fasulye tohumu verildi bildirildiAslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açılmada, "81 ilimizde geçerli olan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce...