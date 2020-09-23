Aslanapa AK Parti ilçe yönetimi ilk toplantısını yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aslanapa AK Parti ilçe yönetimi ilk toplantısını yaptı

23.09.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:14

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, geçen hafta yapılan kongrede seçilen AK Parti İlçe yönetiminin ilk toplantısına, Kütahya' AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'da katıldı.

Aslanapa AK Parti ilçe yönetimi ilk toplantısını yaptı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, geçen hafta yapılan kongrede seçilen AK Parti İlçe yönetiminin ilk toplantısına, Kütahya' AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'da katıldı.

Kütahya' AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Yeni seçilen Aslanapa AK Parti ilçe teşkilatımızı ziyaret edip kongre sonrası gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bir araya geldik. Seçilen arkadaşlarımıza hem hayırlı olsun dileklerimizi iletirken hem de kendileri ile tanışma fırsatı bulduk.İlçe Başkanımız Cafer Bayrak ve yönetimini tekrar tebrik ediyor, güçlü Türkiye yolunda başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Charles Michel Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Falcao Tisserand Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aslanapa AK Parti ilçe yönetimi ilk toplantısını yaptı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 10:15:35. #1.14#
title