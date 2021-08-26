Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Randers'la kaşılaşıyor. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki maçta tur biletini almak için sahaya çıkıyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.
Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Randers'la karşılaşıyor. Ali Sami YenSpor Kompleksi'ndeki zemin bakım çalışmaları nedeniyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, D Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA 5 FUTBOLCU MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Diagne
Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho