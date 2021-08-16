Aslan sahaya iniyor! Giresunspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, sezonun ilk maçında deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'la karşılaşıyor. Saat 21.45'te Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Fatih Terim bu mücadelede performansı merakla beklenen Cicaldau'ya ilk 11'de şans verdi.

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor'la karşılaşacak. Süper Lig'in yeni ekibiyle oynayacak sarı-kırmızılılar ezeli rakiplerinin kazandığı haftada 3 puanı hedefliyor.

GİRESUNSPOR İLE 13. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 2'sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA 10 AÇILIŞIN 6'SI KAYIP

Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2000-2001 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı.

İŞTE İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Pelupessy, Traore, Flavio, Serginho, Diabate, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne