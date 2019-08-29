Aslan, Real Madrid ve PSG ile aynı grubu düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapıldı.

29.08.2019 20:08
Aslan, Real Madrid ve PSG ile aynı grubu düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren Galatasaray A Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugue oldu.


Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.


Gruplar şöyle:


A Grubu


Paris Saint-Germain


Real Madrid


Club Brugge


Galatasaray


B Grubu


Bayern Münih


Tottenham


Olympiakos


Kızılyıldız


C Grubu


Manchester City


Shakhtar Donetsk


Dinamo Zagreb


Atalanta


D Grubu


Juventus


Atletico Madrid


Bayer Leverkusen


Lokomotiv Moskova


E Grubu


Liverpool


Napoli


Salzburg


Genk


F Grubu


Barcelona


Borussia Dortmund


Inter


Slavia Prag


G Grubu


Zenit


Benfica


Lyon


RB Leipzig


H Grubu


Chelsea


Ajax


Valencia


Lille - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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