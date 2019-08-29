Aslan, Real Madrid ve PSG ile aynı grubu düştü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren Galatasaray A Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugue oldu.
Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Gruplar şöyle:
A Grubu
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Club Brugge
Galatasaray
B Grubu
Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Kızılyıldız
C Grubu
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta
D Grubu
Juventus
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lokomotiv Moskova
E Grubu
Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk
F Grubu
Barcelona
Borussia Dortmund
Inter
Slavia Prag
G Grubu
Zenit
Benfica
Lyon
RB Leipzig
H Grubu
Chelsea
Ajax
Valencia
Lille - İSTANBUL