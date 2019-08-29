Aslan, Real Madrid ve PSG ile aynı grubu düştü

29.08.2019 20:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren Galatasaray A Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugue oldu.



Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.



Gruplar şöyle:



A Grubu



Paris Saint-Germain



Real Madrid



Club Brugge



Galatasaray



B Grubu



Bayern Münih



Tottenham



Olympiakos



Kızılyıldız



C Grubu



Manchester City



Shakhtar Donetsk



Dinamo Zagreb



Atalanta



D Grubu



Juventus



Atletico Madrid



Bayer Leverkusen



Lokomotiv Moskova



E Grubu



Liverpool



Napoli



Salzburg



Genk



F Grubu



Barcelona



Borussia Dortmund



Inter



Slavia Prag



G Grubu



Zenit



Benfica



Lyon



RB Leipzig



H Grubu



Chelsea



Ajax



Valencia



Lille - İSTANBUL

Kaynak: İHA