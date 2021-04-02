Aslan Park Tuzla'da doğan iki yavru aslanın isimleri, sosyal medya oylamasıyla belirlenecek
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Aslan Park Tuzla'da doğan iki yavru aslanın isimleri, sosyal medya oylamasıyla belirlenecek

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Aslan Park Tuzla'da doğan iki yavru aslanın isimleri, sosyal medya oylamasıyla belirlenecek

Aslan Park Tuzla'da dünyaya gelen iki yavru aslana isimleri, sosyal medyadan yapılacak oylama sonucunda konulacak.

Aslan Park Tuzla'da dünyaya gelen iki yavru aslana isimleri, sosyal medyadan yapılacak oylama sonucunda konulacak.

Aslan Park Tuzla'dan yapılan açıklamaya göre, erkek aslan "Poseidon" ile dişi aslan "Shila'nın iki yavrusu oldu. İkisi de dişi olan 70 günlük aslanların annesi, doğumdan kısa süre sonra yavrularını emzirmeyi reddetti.

Veteriner hekimlerce bakımları üstlenilen yavru aslanlar, biberonlarla beslendi. Veteriner hekimler, bebekleri besleyebilmek için nöbet sistemine göre çalışmak zorunda kaldı.

Yavru aslanlar bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşmaya başlayacak. Yavruların isimleri de sosyal medyadan yapılacak oylamayla belirlenecek. Buna göre, Aslan Park Tuzla'nın Instagram hesabından en çok önerilen 5 isim belirlenerek oylamaya sunulacak. Bir hafta sürecek oylamada, önerdiği isim seçilen katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek.

Aslan Park Tuzla'da dünyaya gelen 2 yavru ile parkın aslan nüfusu 12'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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