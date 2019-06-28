Aslan Park, büyük kedilere isim arıyor

Türkiye'nin yeni nesil hayvanat bahçesi olarak inşa edilen ilk projesi Aslan Park, ev sahipliği yaptığı büyük kedilere isim arıyor.

Aslan Park'tan yapılan açıklamaya göre, www.turkiyeninkedileri.com isimli internet sitesinde başlatılan kampanyayla Tuzla Aslan Park'ta yer alan büyük kedilere isim aranıyor.

Aralarında dünyada sadece 30 tane kalan, 4 tanesi de Aslan Park'ta bulunan beyaz aslanların da olduğu 12 büyük kedi için, web sitesine giren herkes isim önerisinde bulunabiliyor.

15 Temmuz'a kadar isim önerilerinin toplanacağı sitede, her hayvan için en çok önerilen 8 isim anket oylamasına sunulacak ve böylelikle ankette en çok oy alan isimler hayvanların ismi olarak belirlenecek.

Ayrıca kampanya kapsamında isim önerisinde bulunacak kişiler bisikletten, oyun konsoluna, tabletten, drone'a birçok sürpriz hediyenin de sahibi olabilecek.

Türkiye'nin yeni nesil hayvanat bahçesi olarak inşa edilen ilk projesi Aslan Park, ev sahipliği yaptığı büyük kedilere isim arıyor. www.turkiyeninkedileri.com üzerinden gerçekleşen kampanyayla Aslan, Kaplan, Beyaz Aslan, Sibirya Kaplanı, Kara Panter, Serval, Karakulak, Yavru Beyaz Aslan, Yavru Bengal Kaplanı, Leopar, Vaşak ve Puma'nın isimlerini tüm Türkiye vatandaşları verecek.

Geçen yılın ekim ayında hizmet vermeye başlayan Aslan Park'ta 14 farklı türden 29 kedi türü bulunuyor. Aralarında koruma altında olan ve dünyada sadece 30 tane kalan beyaz aslanın da bulunduğu Aslan Park'ta 2 adet beyaz aslan yavrusu ve 5 adet bengal kaplanı yavrusu yer alıyor.

Nesli tükenmekte olan hayvanların neslinin devamlılığının sağlanması ve özellikle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla kurulan Aslan Park'ın dünyada sadece 2 tane benzeri bulunuyor. Hayvanların doğal ortamlarına en yakın ortamlarda yaşamlarını sürdürdüğü Aslan Park'ta ilk doğum geçen ay gerçekleşti.

Nesli tükenmekte olan hayvanların devamlılığını sağlamayı misyon edinen Aslan Park, çalışmalarının ilk meyvelerini geçtiğimiz ay aldı. Tüm hayvanların çift olarak bulundurulmasına özen gösterilen Aslan Park'ta dişi Bengal Kaplanı 3 sevimli yavru dünyaya getirdi.

Dünyada gittikçe azalan kaplan popülasyonuna önemli bir katkı olarak görülebilecek bu doğum aynı zamanda İstanbul'da gerçekleşen ilk kaplan doğumu oldu.

Kaynak: AA