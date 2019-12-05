Aslan Parçam Filmi
Aslan Parçam filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aslan Parçam filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Aslan Parçam'da kalp rahatsızlığı olan Ali ve onun ameliyatı için her türlü fedakarlığı yapan ağabeyi Zeki'nin yaşadığı zorluk ve trajikomik olaylar ele alınıyor. İstanbul'dan Antalya'ya arsa satışı için yola çıkan ağabey Zeki ve kardeşinin yolda başlarına gelenler filmin odağında yer alıyor.
Yönetmen: Okan Ege Ergüven
Senaryo: Okan Ege Ergüven, Ergin Kılıkçıer
Oyuncular: Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven, Ayçe Abana, Zeki Ocak, Ayşegül Yalçıner
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Aslan Parçam
Yapımcı Firma: Bircan Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 145 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 27.12.2019
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