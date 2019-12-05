Aslan Parçam Filmi

05.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:58

Aslan Parçam'da kalp rahatsızlığı olan Ali ve onun ameliyatı için her türlü fedakarlığı yapan ağabeyi Zeki'nin yaşadığı zorluk ve trajikomik olaylar ele alınıyor. İstanbul'dan Antalya'ya arsa satışı için yola çıkan ağabey Zeki ve kardeşinin yolda başlarına gelenler filmin odağında yer alıyor.

Yönetmen: Okan Ege Ergüven

Senaryo: Okan Ege Ergüven, Ergin Kılıkçıer

Oyuncular: Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven, Ayçe Abana, Zeki Ocak, Ayşegül Yalçıner

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Aslan Parçam

Yapımcı Firma: Bircan Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 145 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 27.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com