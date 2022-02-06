Maçın başında inanılmaz pozisyonlar! Direkler dövülüyor
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Son 4 maçını kaybeden Galatasaray, son 3 maçını kazanan Alanya'ya karşı sınav veriyor. Galatasaray için ilk dakikalar kabus gibi geçiyor. Alanyaspor etkili ataklarla geliyor. Bir pozisyonda üst üste iki kez direğe takıldılar. Maçta karşılıklı ataklar var.
Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçında mağlubiyet yaşayan Galatasaray artık kötü gidişata son vermek istiyor. Aslan, zorlu Alanya deplasmanında galibiyet arayacak.
FARIOLI ŞOV YAPIYOR
Alanyaspor Farioli yönetiminde son 3 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, 1 gol yedi.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias,Eduardo
Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Babel
Hakem: Mete Kalkavan
CANLI ANLATIM
Dakika 24: Kerem ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylılar Emre Akbaba'nın müdahalede bulunduğunu söyledi. Penaltı itirazları boşa çıktı. Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.
Dakika 22: Galatasaray Alanya'yı boş yakaladı. Cicaldau sol kenardan içeri girdi. Ceza sahası içinde boşta arkadaşları vardı ancak kaleye vurdu. Kaleci ayağıyla çıkardı.
Dakika 18 : Galatasaray rakibin temposunu düşürmeyi başardı. Aslan tamamen kendi yarı sahasına kapandı. Alanya merkezde pas yapıyor. Kilidi açmaya çalışıyor ama Galatasaray katı savunmada.
Dakika 15: Alanyaspor 4 şut, Galatasaray 0 şut.
Dakika 8: Alanyaspor rakip yarı alanı çok hızlı geçiyor. Her atak tehlikeli oluyor.
Dakika 7: Efecan'ın şutunu Pena savuşturdu. Eduardo'nun vole vuruşunda top direkten döndü, karambolde top bir kez daha üst direkten döndü.
Dakika 6: Juanfran'ın sert ortasında Nelsson kafayla topu kornere attı.
Dakika 4: Alanyaspor'da Joao Novais kendi yarı alanında aldığı topu hızla taşıdı ve ceza sahasına yakın bçr bölgeden yanındaki takım arkadaşı Wilson Eduardo'ya göndermek istedi ancak Marcao savunmada kritik bir müdahale yaptı.
Dakika 2: Sol kanattan Kerem hızla çizgiye inip ortasını yaptı, Babel'in vuruşu kaleci Marafona'da kaldı
Dakika 1: Maç başladı. Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.