Maçın başında inanılmaz pozisyonlar! Direkler dövülüyor

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçında mağlubiyet yaşayan Galatasaray artık kötü gidişata son vermek istiyor. Aslan, zorlu Alanya deplasmanında galibiyet arayacak.

FARIOLI ŞOV YAPIYOR

Alanyaspor Farioli yönetiminde son 3 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi bu karşılaşmalarda 11 gol atıp, 1 gol yedi.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias,Eduardo

Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Babel

Hakem: Mete Kalkavan

CANLI ANLATIM

Dakika 24: Kerem ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylılar Emre Akbaba'nın müdahalede bulunduğunu söyledi. Penaltı itirazları boşa çıktı. Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.

Dakika 22: Galatasaray Alanya'yı boş yakaladı. Cicaldau sol kenardan içeri girdi. Ceza sahası içinde boşta arkadaşları vardı ancak kaleye vurdu. Kaleci ayağıyla çıkardı.

Dakika 18 : Galatasaray rakibin temposunu düşürmeyi başardı. Aslan tamamen kendi yarı sahasına kapandı. Alanya merkezde pas yapıyor. Kilidi açmaya çalışıyor ama Galatasaray katı savunmada.

Dakika 15: Alanyaspor 4 şut, Galatasaray 0 şut.

Dakika 8: Alanyaspor rakip yarı alanı çok hızlı geçiyor. Her atak tehlikeli oluyor.

Dakika 7: Efecan'ın şutunu Pena savuşturdu. Eduardo'nun vole vuruşunda top direkten döndü, karambolde top bir kez daha üst direkten döndü.

Dakika 6: Juanfran'ın sert ortasında Nelsson kafayla topu kornere attı.

Dakika 4: Alanyaspor'da Joao Novais kendi yarı alanında aldığı topu hızla taşıdı ve ceza sahasına yakın bçr bölgeden yanındaki takım arkadaşı Wilson Eduardo'ya göndermek istedi ancak Marcao savunmada kritik bir müdahale yaptı.

Dakika 2: Sol kanattan Kerem hızla çizgiye inip ortasını yaptı, Babel'in vuruşu kaleci Marafona'da kaldı

Dakika 1: Maç başladı. Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

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