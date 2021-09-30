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Aslan'ın yıldızı formasına kavuştu! İşte Marsilya-Galatasaray maçında ilk 11'ler

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Aslan'ın yıldızı formasına kavuştu! İşte Marsilya-Galatasaray maçında ilk 11'ler

Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'ya konuk oluyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Fatih Terim bu maçta sakatlıktan dönen Sacha Boey'e formayı verirken, sarı-kırmızılıların hücum hattında ise Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu görev yapacak.

Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Veledrom Stadı'nda Marsilya'yla karşılaşıyor. Süper Lig'de 4 maçlık galibiyetini Göztepe karşısında sonlandıran sarı-kırmızılılar, Fransa'da da galibiyet için sahaya çıkacak.

MARCAO FORMAYI KAPTI

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Ligde cezalı olan Marcao ise bu maçta forma giyecek. Marsilya'da ise Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sürüyor

İŞTE İLK 11'LER

Marsilya: Pau Lopez; Lirola, Luan Peres, Alvaro, William Saliba; Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Dimitri Payet

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne

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