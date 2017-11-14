Aslan'ın Alıkonulduğu Anlara Ait Fotoğraflar Dava Dosyasında

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı dava dosyasına, karargahın güvenlik kameralarına ait görüntülerin incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporu girdi.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen dava kapsamında olay gününe ait görüntülerden elde edilen fotoğraflara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.



Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda darbe girişiminin başladığı 15 Temmuz günü ile kalkışmanın bastırıldığı 16 Temmuz'a ait yaklaşık 48 saatlik görüntüler uzmanlarca incelendi.



Bilirkişi raporuna giren binlerce fotoğraf arasında, olay günü gelişmeler hakkında bilgi almak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Arslan ile şehit edilen korumasının alıkonulduğu anlar da yer aldı.



Görüntüleri inceleyen bilirkişinin hazırladığı rapora göre Aslan, 15 Temmuz gecesi F-16'ların alçaktan uçmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir hareketlilik olup olmadığını öğrenmek için Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığına korumasıyla geldi.



Karargaha giren Aslan, otomatik silahla nöbet tutan askerlerin bulunduğu toplantı salonuna alındı.



Aslan, gelişmelerle ilgili bilgi almak için yetkilileri beklerken darbeciler tarafından alıkonuldu.



Aslan ve koruması Hasan Gülhan, toplatı salonundan elleri ve gözleri bağlı bir şekilde sanık eski kurmay albay Erkan Öktem ve üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından çıkarıldı.



Bu sırada darbeci Öktem ve Deniz'in ellerinde ağır silahlı tüfekler olduğu görüldü.



Rapora göre, cuntacılar tarafından yemekhane bölgesinin arka tarafına götürülen Aslan ve koruması, burada vuruldu.



Sabah saatlerinde karargaha operasyon yapan özel harekat timleri, Aslan ve korumasını bu bölgede başlarından vurulmuş halde buldu.



Aslan, uzun süre kaldığı yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanırken koruması ise yaşamını yitirmişti.